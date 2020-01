TRASACCO. ACCERTATE LE CAUSE DELLA MORTE DI ERICA NAZZICONE

Si sarebbe tratto di una tromboembolia polmonare che ha portato Erica Nazzicone alla morte. E’ ciò che è emerso dall’autopsia eseguita sul cortpo di Erica.

“A mio avviso – afferma Leonardo Casciere, avvocato di famiglia – se fossero stati fatti esami strumentali come Tac o Ecocolor Doppler si sarebbe potuto accertare e bloccare l’embolia in corso, scongiurando la morte di Erica. Nel caso in cui ci fossero responsabilità accertate la famiglia è determinata a procedere”.

Fonte Marsicaweb.it