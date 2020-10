TRASACCO. ALLA STRUTTURA SANITARIA “NUOVA SALUS” 57 CONTAGI DA COVID-19

Riportiamo il post del sindaco di Trasacco Cesidio Lo Bene:

aggiornamento sanitario struttura Nuova Salus

Cari concittadini,nella giornata di ieri sono arrivati i dati ufficiali trasmessi dalla competente ASL. Il quadro totale della situazione è il seguente:57 persone sono risultate positive al tampone, tra cui anche 4 nostri concittadini, due dei quali avevo già comunicato nella giornata di ieri. I pazienti ed i dipendenti sono in buone condizioni di salute. Nella giornata odierna, di concerto con la ASL, ci recheremo nella struttura per avere contezza di quella che e’ la situazione e vedremo quali iniziative intraprendere.Sarà mia cura informarvi non appena avrò ulteriori aggiornamenti da parte degli organi competenti.Vi auguro una buona giornata… speriamo lo sia veramente…