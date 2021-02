TRASACCO. ALTRI GATTI MORTI PER AVVELENAMENTO

Ancora un gatto morto a causa di bocconi avvelenati a Trasacco. Nel giro di pochi giorni si registra un altro caso, che mette in evidenza come qualcun si stia “divertendo”, se così vogliamo dire, a disseminare la città di bocconi avvelenati. Un atto vile ed incivile, compito da soggetti senza scrupoli che non si rendono conto che i bocconi avvelenati possono essere pericolosi non solo per gli animali.

“Seconda segnalazione nel giro di 3 giorni ” hanno scritto sui social alcuni abitanti di Trasacco. Un altro gatto morto rinvenuto in via Olanda a Trasacco .Non mostriamo foto, ma chi ci ha fatto segnalazione si sta occupando di avvisare i vigili per la rimozione. Ecco ora la domanda sorge spontanea.. PERCHÉ C’È QUESTA GRANDE CATTIVERIA NEI CONFRONTI DI ANIME INNOCENTI?