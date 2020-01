Trasacco. Un anziano originario di Sora è stato investito in pieno centro mentre si svolgevano i festeggiamenti per Sant’Antonio. Dalle prime ricostruzioni del fatto, l’investitore non si sarebbe fermato a prestare i soccorsi. Tempestivo l’intervento dell’ambulanza del 118 che ha trasferito l’anziano al Pronto Soccorso dell’ospedale di Avezzano per gli accertamenti del caso.