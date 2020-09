TRASACCO. ATTI VANDALICI ALL’INTERNO DEL CIMITERO

Entrano nel vecchio cimitero e per divertimento arrecano danni al suo interno. Il fatto è accaduto l’altra sera, protagonisti ragazzi del paese, tutti minorenni, che non hanno trovato di meglio da fare che danneggiare il tetto della chiesa e lanciato i cocci delle tegole per strada.

Alcuni cittadini hanno immediatamente allertato il 112, sul posto sono intervenuti i militari della stazione del paese che sono riusciti in poco tempo a risalire ai responsabili del gesto vandalico.

I protagonisti di questa brutta storia sono stati segnalati al Tribunale dei Minori e ai servizi sociali.