TRASACCO. CAGNETTA ABBANDONATA IN UN TERRENO CERCA CASA

Riportiamo il post relativo all’abbandono di un cane dalla pagina Adotta anime randagie Trasacco

Sappiamo pochissimo di lei, solo che è una femmina ed avrà 2/3 anni.

È in un terreno e se ne stanno occupando alcuni vicini che si sono resi conto da tempo che nessuno va da lei…neanche a portarle da mangiare😡

Rintracciato il proprietario ha dichiaratamente detto di non “essere più interessato a tenerla e che se vogliamo possiamo prenderla😥”.

Noi non possiamo prenderla, e neanche i vicini che le portano da mangiare e che stanno facendo il possibile per aiutarla, portandola anche a passeggio quando possono.

È educata, è buona, ma è sola e abbandonata!Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo toglierla da li, trovarle una casa🏡

Per info:

3293833616

3331491095 (solo WhatsApp)

Se non rispondiamo subito siamo a lavoro, scriveteci un messaggio e vi richiameremo.