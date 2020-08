La bestialità umana non ha limiti.

Buttata come una vecchia scarpa perché ormai rotta.Disidratata e affamata, una cagnetta docile e affettuosa che nel momento del bisogno si è trovata a fare i conti con la crudeltà umana. Grazie di cuore ad Antonella Rubeis che l’ha segnalata e le ha dato il primo sorso d’acqua ora è stata affidata alle cure dei veterinari della ASL Dr. Nicola Pisegna Orlando Dr. Mario Mazzetti. Facciamo tutti il tifo per lei.

Trasacco 27/08/2020