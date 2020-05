TRASACCO, CANE FEDELE, DA GIORNI, VEGLIA LA TOMBA DEL PADRONE DOVE E’ SEPOLTO

Sta commuovendo tutta la comunità trasaccana e non solo la storia di questo cane che, morto il suo padrone, ha deciso di fare la guardia alla sua tomba e di non staccarsi da lui nemmeno un attimo. Il cagnolino in questione era molto affezionato al suo padrone, lo accompagnava ovunque. Riportiamo , qui di seguito, un post apparso sulla pagina facebook “Il Gazzettino Trasaccano” che rende bene l’idea di quale “miracolo d’amore”, spesso, gli animali sono in grado di compiere:<< Fermo lì… sulla sua tomba,da giorni e notti,senza cibo nè acqua ….nè rassegnazione,da quando il suo amato padrone e’ andato via .. imperterrito e ostinatamente deciso a non allontanarsi più da quell’amore che ancora percepisce forte sotto quella fredda lastra di marmo,un amore indissolubile,oltre i confini dell’immaginabile,quello tra un cane e il suo “padrone”!!!>>.