TRASACCO. GIORNATA DI SCREENING GRATUITI PER STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO

Per contrastare il diffondersi del Covid-19 e delle sue varianti, in particolar modo quella Omicron, sempre più presente sul territorio marsicano, il Comune di Trasacco ha predisposto una giornata di screening gratuiti per studenti, docenti e personale scolastico. L’appuntamento si terrà l’8 gennaio, all’interno della palestra comunale, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Non è necessaria la prenotazione.

“Visto il crescente numero di contagi in paese, stimato attualmente a 42, come amministrazione abbiamo predisposto una giornata di prevenzione e controlli prima del ritorno a scuola. È importante agire per tempo al fine di evitare possibili focolai, contribuendo così a una maggiore sicurezza al momento della riapertura”, spiega il sindaco di Trasacco, Cesidio Lobene.