TRASACCO. GRANDE SUCCESSO PER L’ESIBIZIONE DEL MUSICANTO QUARTET  

Ancora successi per il MusiCanto Quartet che si è esibito il giorno 5 gennaio nella Basilica dei Santi Cesidio e Rufino di Trasacco in occasione del “Concerto dell’Epifania”, organizzato dal Comune di Trasacco, in collaborazione con l’Associazione “Mario Lucci – Musica e Cultura”.

Un grandioso evento con i 4 artisti componenti il MusiCanto Quartet: Ilenia Lucci (soprano), Beatrice Ciofani (violino), Paolo D’Angelo (chitarra classica) e Corrado Morisi (fisarmonica).

Tanti gli applausi per i componenti del MusiCanto Quartet, definiti “Portatori di emozioni”.

Forte la soddisfazione del Presidente del Consiglio comunale di Trasacco, Sara Di Salvatore e degli Assessori Marta Coruzzi e Ilaria Paletti.