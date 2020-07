TRASACCO. LA CITTA’ PIANGE LA SCOMPARSA WALTER TAMBURRO

La città piange la scomparsa di Walter Tamburro, persona molto nota in città. Una notizia che ha suscitato profonda commozione, Tamburro era una persona molto attiva, bravissimo Direttore Artistico di tante Infiorate per il passaggio di diverse processioni; promotore di tante belle iniziative, una mente vulcanica per tentare di far più bello il proprio paese.

Meritevole, per quanto si è adoperato in tal senso, da parte di tutta la cittadinanza, di onori e riconoscenza.

Tamburro era una persona dai sani principi, un uomo che mal sopportava le ingiustizie sociali.