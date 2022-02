TRASACCO. IL TEAM BALDASSARRE FA IL PIENO DI MEDAGLIE

Grandi risultati ed ottime prestazioni per il TEAM BALDASSARRE nelle gare svolte ieri al palazzetto Palabandinelli di Velletri. Il Team marsicano ha ottenuto: 4 ORI, 6 ARGENTI, 4 BRONZI.

I ragazzi del Team Baldassarre, sono riusciti tutti per il prossimo appuntamento che si terrà a Jesolo a fine Marzo.

Ragazi del Team: Tomas Baldassarre,Francesco Oddi,Martina Magnante, Claudia Ciofani, Catarinozzi Davide, Gino Salvati Marco Chicarella, Mohssine Zammour Anwar afkari,Driouch Nabil, Luigi Catarinacci.

In data del 20/02/2022 , presso il palazzetto di Pala Bandinelli di Velletri , si è svolto il campionato Interreggionale di kick boxing. L’ASD K.O. Kick Boxing Organization, diretta dai suoi coach Palenca Tabulazzi Claudio, Falcioni Filippo, e Sabatini Marco, portano i seguenti risultati:- Tre ori, quattro argenti e due bronzi; Cadetta femminile Catalano Pamela kg. 34 argento,

Cadetti maschile

Liberale Simone kg. 69+ prende l’oro poiché privo di avversario,

D’Angeli Valeria kg. 65 prende il bronzo, mentre la Categoria juniores Lusi Simone kg. -69 prende il bronzo poiché risultato fuori peso, Categoria seniores Palenca Tabulazzi Claudio kg. -89 si aggiudica l’oro al kl poiché l’avversario rinuncia, mentre nel lc prende l’argento. Inoltre nella Categoria Master Liberale Devid kg. 84 risulta primo in categoria privo di avversario, mentre Falcioni Filippo kg. 74 disputa due incontri sia nel kl e nel lc. Prendendo due argenti.

In qualità di Presidente Maurizio Pollicelli della K.O. Kick Boxing Organization ringrazio tutti per i risultati conseguiti ed accedano al Criterium che si svolgeranno il 31 marzo 2022 a Jesolo per la selezione dei Campionati Italiani.