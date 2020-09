TRASACCO. PRESENTAZIONE DEL LIBRO “APPARTENENZE”

Trasacco. Venerdì 4 settembre alle ore 21:00 in Piazza Matteotti (L’Ara) lo scrittore avezzanese Gaetano Lolli presenta il suo lavoro letterario “Appartenenze” – Leonida edizioni .Il pluripremiato libro, una raccolta di 19 racconti, ad un mese dall’uscita è già in ristampa e dopo quattro presentazioni con grande successo (Avezzano, Pescina, Luco Dei Marsi, Sante Marie) verrà presentato a Trasacco.

“L’Appartenenze Tour”, così come lo definisce l’autore, giunge a Trasacco anche per un motivo preciso, i racconti infatti sono illustrati con disegni a china in bianco e nero realizzati dal trasaccano Prof. Vincenzo Corsi e nella presentazione sarà possibile ammirare alcuni dei disegni originali del libro.

Gaetano Lolli introduce il lettore nella sua amata terra, nell’altopiano dell’ex lago Fucino, nelle montagne che lo cintano, e lo fa attraverso una galleria di personaggi, luoghi e avvenimenti che ci disegnano ampiamente un suo spaccato di vita. “Le mie appartenenze sono queste: racconti che nascono dalla mia casa e tornano a Lei passando per divagazioni solo apparentemente lontane; e, poi, tantissime altre cose che tutti possiamo scoprire, dentro e fuori di noi, perché tutti, almeno una volta, siamo stati il risultato di una privazione, dell’acqua che si asciuga e lascia un vuoto pieno”.





Saluti del Sindaco di Trasacco Cesidio Lobene

Interverranno con l’autore:

Luisa Novorio giornalista

Ilio Leonio Professore

Letture recitate da Alberto Santucci

Musica di Giuseppe Morgante