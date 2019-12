TRASACCO. RIFIUTI ABBANDONATI, IL SINDACO: “TOLLERANZA ZERO”

Duro attacco del Sindaco di Trasacco Cesidio Lobene contro l’inciviltà di chi abbandona i rifiuti, riportiamo integralmente il suo post:

Questa mattina, nella mia qualità di Sindaco, sono stato avvisato che purtroppo sono stati abbandonati dei rifiuti in località volpicchiara.

Questa Amministrazione Comunale non TOLLERA assolutamente questi comportamenti “incivili” che sono dannosi al decoro del NOSTRO PAESE.

Domani mattina, pertanto, mi recherò presso le competenti Autorità Giudiziarie per sporgere formale denuncia/querela e nell’ occasione produrrò tutto il materiale fotografico che mi è stato inviato da testimoni oculari.