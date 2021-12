TRASACCO, TUTTO PRONTO PER LA TRADIZIONALE FIERA DELL’IMMACOLATA

Torna la consueta fiera dell’Immacolata a Trasacco. Domani, in occasione della festività religiosa, le vie del paese si animeranno dei colori, dei suoni e della vitalità di stand e commercianti, desiderosi di tornare alla normalità dopo lo stop forzato dello scorso anno. Per l’occasione saranno attuati tutti i protocolli in tema di igiene e sicurezza pubblica, con l’applicazione delle vigenti normative anti Covid-19 e il dispiegamento degli agenti della polizia locale che vigileranno sul rispetto delle stesse.

“La fiera dell’Immacolata fa parte delle tradizioni del nostro paese e rappresenta un momento di serenità e svago per la nostra collettività”, afferma il sindaco di Trasacco, Cesidio Lobene. “Al tempo stesso è giusto tenere in considerazione le necessità dei professionisti del settore, gravati nei mesi addietro dagli stop loro imposti. Come amministrazione attueremo tutti i protocolli anti Covid-19 previsti dalla legge”.