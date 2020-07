A Trasacco, i soliti atti vandalici ad opera di ignoti posti in essere ,durante la notte, nei giardini pubblici. Come viene riportato sulla pagina Facebook “Il Gazzettino Trasaccano”, apprendiamo che:” Secondo caso in pochi giorni….

Qualcuno si sta divertendo dopo la mezzanotte, a rompere gli irrigatori dei giardinetti all’Ara…L’area è provvista di video sorveglianza le immagini sono al vaglio delle autorità competenti…..Adoperiamoci x costruire non x dustruggere”