TRASPORTI, TUA: ALCUNE NECESSARIE PRECISAZIONI AL CONSIGLIERE BLASIOLI

Il consigliere regionale Antonio Blasioli parla di “Fase zero a Pescara in fatto di trasporti” ma appare evidente che gli aspetti da lui rappresentati necessitano di precisazioni.

Si ricorda, infatti, che TUA ha strutturato, attraverso una centrale di controllo, un sistema di monitoraggio h24 che permette di attenzionare i flussi di passeggeri ed intervenire dove necessario.

Nell’area metropolitana, infatti, si sta attuando con efficacia il meccanismo delle corse sussidiarie; il conducente del bus TUA, infatti, una volta raggiunto il numero massimo consentito di passeggeri a bordo, segnala l’avvenuta capienza del mezzo alla centrale di controllo che, a sua volta, attiva una corsa sussidiaria contribuendo a garantire il trasporto nel rispetto delle distanze sociali in condizioni di sicurezza. L’adozione di questo meccanismo comporta un aumento delle percorrenze rispetto ai servizi programmati che è quantificato in circa 40-60 corse al giorno e le cui caratteristiche sono l’estrema l’flessibilità e la velocità di intervento perché concepite in modo innovativo rispetto alla progettazione classica del TPL.

Da lunedì 4 maggio, inoltre, TUA ha aumentato nell’area metropolitana i propri servizi, passando dal 20 per cento circa al 35-38 per cento di quelli previsti pre-Covid.

Nell’area metropolitana, le linee insistenti sulla dorsale nord/sud e sud/nord (linee 21 e 38) sono state implementate modificando la frequenza dai 30 ai 15 minuti; è stato previsto il miglioramento dell’adduzione sulle linee di forza (linea 15) nonché l’aumento dei collegamenti con l’ospedale Santo Spirito di Pescara. Sono, inoltre, allo studio l’introduzione di “linee express” e “point to point” con prenotazione obbligatoria, che hanno l’obiettivo di rendere più veloci i collegamenti, attraverso l’effettuazione di un minor numero di fermate. Sono state, inoltre, potenziate alcune delle linee suburbane in particolare la Pescara-Chieti, la Pescara-Città Sant’Angelo e la Pescara-Pianella-Moscufo.

Si precisa che a partire dal 18 maggio TUA ha già previsto ulteriori servizi in vista delle ulteriori riaperture previste per lunedì prossimo, nonché dall’analisi dei dati di traffico emersi durante le rilevazioni della cosiddetta Fase 2.

Per quanto riguarda il trasporto di persone diversamente abili, nei giorni scorsi TUA ha tenuto un incontro con l’associazione “Carrozzine Determinate” dal quale si è stabilito che verranno istituiti dei servizi a chiamata che garantiranno il diritto alla mobilità delle fasce deboli prevedendo orari e tragitti ad hoc con particolare riguardo ai collegamenti con servizi e strutture socio-sanitarie. Pescara, 11.05.2020