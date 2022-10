TRE AVEZZANESI ALLA MARATONA DI NEW YORK

Il prossimo 6 novembre, dopo due anni di stop dovuti alle restrizioni COVID, si correrà 51^

edizione della Maratona di New York. Sono previsti oltre 50mila atleti provenienti da tutto il

mondo e come ogni anno sarà molto nutrita la presenza degli italiani che ogni volta rappresentano

una delle delegazioni più numerose.

Tra questi tre nostri concittadini si cimenteranno nella distanza regina dei 42Km e 195mt. I nomi di

coloro che difenderanno i colori della Runners Avezzano sono: Gino Belisari (Presidente della

società podistica avezzanese), Gaetana Cestola e Roberto Bondatti (entrambi componenti del

Direttivo).

“Sarà un’esperienza unica [chiosa il Presidente della Runners Avezzano], correre la Maratona

delle Maratone, che si snoderà per le vie della “Grande Mela” e rese celebri -nell’immaginario

collettivo- dalla filmografia che tutti conosciamo: Brookly, Queens, il Bronx e giù verso il centro di

Manhattan lungo il Central Park, sembrerà di stare dentro un film, sensazione questa che si spera

allevierà la fatica corsa.

La Maratona di New York, per i podisti, è come il Tour de France per un ciclista o il GP di

Montecarlo per un pilota di F1, l’unica differenza è che nel podismo chiunque può far parte del

sogno, con qualsiasi prestazione sia essa di rilievo oppure da semplice amatore, questo è quello

che fa grande e rende unico questo sport”.

Rivolgiamo un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti ed in particolare ai nostri portacolori che

sapranno tenere alto l’onore della nostra città.