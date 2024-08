Tre giorni con il teatro, la letteratura e la musica all’Aia dei Musei di Avezzano con la manifestazione “Non Solo Museo” dal 22 al 24 agosto prossimi

Una location del tutto particolare ed insolita ospiterà, dal 22 al 24 agosto prossimi, una delle manifestazioni più originali del panorama degli eventi estivi di Avezzano.

Con l’organizzazione del Comune di Avezzano e dell’Aia dei Musei, struttura diretta dalla professoressa Flavia De Sanctis, e la partecipazione di Fondazione Carispaq, Antiqua e Comitato per la Comunicazione Culturale Città di Avezzano, all’Aia dei Musei di Avezzano si svolgerà l’evento “Non Solo Museo” che prevede due pomeridiane e una serata di grande interesse.

Si inizia giovedì prossimo, 22 agosto, con inizio alle 18, con “Voces – Mostri di pietra e d’altro”, a cura del Teatro Stabile dell’Aquila e della Compagnia Teatrale Lanciavicchio di Avezzano.

Si tratta di una passeggiata teatrale che attraversa i combattimenti tra corpo e anima e sfide tra l’umano e il divino spesso rappresentate attraverso creature mostruose scolpite nella roccia che prendono corpo nel racconto di mondi lontani in cui la fantasia, la fede o la speranza sono in grado di generare veri prodigi.

Si proseguirà il giorno seguente, venerdì 23 agosto, sempre con inizio alle 18, con la presentazione del libro di Maria Paola Giorgi, operatrice culturale ad Avezzano, dal titolo “Tra uomini e lupi”. La presentazione sarà tenuta dal sacerdote Don Antonio Allegritti e dalla direttrice dell’Aia dei Musei Flavia De Sanctis.

Chiusura in musica, quindi, sabato 24 agosto, ma con inizio alle 21, con una serata dedicata a Fabrizio De André. In scena l’Orchestra da Camera “IMA” dell’Istituzione Musicale Abruzzese con il Coro Giovanile di Musicomania, che presenteranno in anteprima “Omaggio a Fabrizio De André”.

Una serata, quindi, con i testi e la musica del grande poeta e e cantautore genovese che sicuramente richiamerà i tantissimi estimatori di De André, nonché gli amanti della buona musica e della poesia.