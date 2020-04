TRE ROM TENTANO DI RAPINARE VOLONTARIO DELLA CRI ESPERTO DI ARTI MARZIALI, FINISCONO IN OSPEDALE

Bruno Danovaro

Milano. Bruno Danovaro, 52 anni, è un volontario della Croce Rossa Italiana esperto di arti marziali, con 112 incontri all’attivo e zero sconfitte. I tre rom non potevano saperlo quando hanno tentato di rapinarlo. Danovaro ha reagito all’aggressione e per i tre malintenzionati è finita molto male.

“Mi hanno chiesto il portafoglio e ho reagito d’istinto. Sono molto dispiaciuto per quanto successo, ma mi hanno aggredito loro per primi. Spero che stiano bene e che quanto successo possa essere un esempio per tutti i malintenzionati”, questa la testimonianza di Bruno Danovaro

Attualmente è impegnato in prima linea in questa emergenza del coronavirus, consegna aiuti alimentari alle famiglie più bisognose. La sua, una vita all’insegna dello sport e della legalità, a fine anni ’80 si recò negli Stati Uniti dove oltre a lavorare e ad allenarsi, condusse una battaglia contro lo spaccio di droghe negli ambienti sportivi. Per questo motivo fu oggetto di minacce da parte di potenti organizzazioni di narcotrafficanti. Il suo impegno fu ripagato quando il presidente degli Stati Uniti, George Bush Sr., gli conferì un’onorificenza.

fonte: gazzetta.it