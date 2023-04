Trecento alunni a lezione di educazione ambientale con Tekneko

Tutti a lezione di educazione ambientale con Tekneko. Nell’ambito delle iniziative promosse dalla società che gestisce il servizio di igiene urbana in città, e con la collaborazione del Comune di Avezzano, 300 alunni dell’Istituto comprensivo Collodi Marini hanno avuto modo di partecipare a delle speciali lezioni.

Chiusi i libri per qualche ora i bambini e i ragazzi di quindici classi – di cui otto classi terze e quarte della primaria di via Pertini e sette classi di prima e seconda media dell’Istituto di via Bolzano – si sono confrontati con i professionisti di Tekneko per saperne di più sulla vita di un rifiuto.

Nello specifico durante le lezioni, che si sono svolte tra il 7 e il 10 marzo, gli alunni hanno imparato a conoscere meglio le regole per la raccolta differenziata, ma anche il processo del compostaggio domestico che potranno vedere da vicino grazie anche alle compostiere che nelle scorse settimane sono state consegnate da Tekneko al dirigente scolastico Pier Giorgio Basile.

“Il futuro del nostro territorio”, ha evidenziato il Presidente di Tekneko, Umberto Di Carlo, “sono le nuove generazioni e proprio per questo Tekneko continua a rivolgersi a loro con appositi incontri che hanno come obiettivo quello di conquistare la loro attenzione e allo stesso tempo di coinvolgerli nel rispetto e nella tutela dell’ambiente. È una sfida importante che, come azienda, ci siamo prefissati di vincere sia per questi ragazzi, sia per la nostra Terra”.

Al termine delle lezioni sono stati consegnati a tutti matite e pastelli targati Tekneko.