Trecento studenti delle scuole della città sul Salviano  per la giornata ecologica 2023 

Una giornata all’insegna dell’educazione ambientale e del rispetto per il territorio è andata in scena ieri sul Valico del Monte Salviano. Protagonisti oltre 300 studenti delle scuole della città che hanno aderito a una “Giornata ecologica 2023” organizzata da Tekneko in collaborazione con il Comune di Avezzano. I ragazzi degli istituti comprensivi “Mazzini-Fermi”, “Vivenza-Giovanni XXIII”, “Collodi-Marini” e “Corradini-Pomilio”, con le buste colorate messe a disposizione da Famaplast si sono addentrati nella riserva e hanno iniziato a raccogliere cartacce, bottiglie di plastica, lattine e altri rifiuti abbandonati nel verde. Ad affiancarli non solo gli addetti Tekneko, che hanno monitorato il loro lavoro, ma anche i tanti volontari delle associazioni che hanno preso parte all’appuntamento: Croce Blu, Cai, Croce Rossa Italiana, I Girasoli, Ambecò e Dog&Horses. Le associazioni con le proprie attività hanno arricchito la sensibilizzazione dei ragazzi alle tematiche ambientali, di sostenibilità e di inclusione. I giovani hanno avuto modo di vedere con i propri occhi quanti rifiuti vengono lasciati in mezzo alla natura. Il loro impegno, premiato poi da Tekneko con dei gadget, è stato apprezzato da tutti. Durante la mattinata la Coop Centro Italia di Avezzano ha offerto ai ragazzi acqua, succhi di frutta e merendine. “Siamo molto entusiasti della forza e della determinazione dimostrata da questi ragazzi”, ha commentato il Presidente di Tekneko, Umberto Di Carlo, “il loro lavoro è stato fondamentale perché sono andati a raccogliere tutti quei micro rifiuti abbandonati nel verde che rischiavano di restare incagliati in mezzo alla vegetazione. Un grazie va all’amministrazione comunale di Avezzano e a tutte le associazioni che hanno sostenuto l’iniziativa”.