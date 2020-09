TRIATHLON: A LE NAIADI LA CAMPIONESSA MONDIALE SI ALLENA IN VISTA DELLA COPPA DEL MONDO 2020

Un altro “numero uno” nel mondo dello sport ha scelto Le Naiadi di Pescara per i suoi allenamenti. Si tratta di Katie Zaferes, la campionessa del mondo in carica di triathlon che insieme a Verena Steinhauser guidata dal coach, Simone Mantolini, si sta preparando per i campionati mondiali che si terranno il prossimo 10 ottobre ad Arzachena, in Sardegna.

La trentunenne triathleta di origine statunitense è arrivata per la prima volta in Italia per 22 giorni di intensi allenamenti che sta svolgendo nella piscina olimpionica de Le Naiadi, finalizzati alla riconquista della coppa del mondo. La Zaferes ha all’attivo 5 gare vinte su 8, con tempi che le hanno permesso di raggiungere il traguardo più ambito.

“Sono felice di essere qui”, ha dichiarato, “ci sono tutte le condizioni per un’ottima preparazione e per puntare al massimo della prestazione, visto il grande lavoro che stiamo facendo con la squadra”.

“Un sentito ringraziamento al direttore generale de Le Naiadi, Nazzareno Di Matteo”, ha aggiunto Simone Mantolini, “con questa importante collaborazione, siamo riusciti a portare a Pescara una grande atleta del panorama sportivo mondiale, come la Zaferas”.

In allegato le foto del fotografo ufficiale ITU Triathlon, Tommy Zaferes