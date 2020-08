TRIATHLON: LA NAZIONALE JUNIOR SI ALLENA ALLA PINGUINO

Gli atleti della nazionale italiana Junior di triathlon sono in ritiro a Ovindoli per quella che sarebbe dovuta essere la preparazione agli europei, poi annullati per l’emergenza Covid-19.

Dal 27 luglio al 23 agosto la squadra guidata dal responsabile tecnico, Alessandro Bottoni e dagli allenatori, Luigi Zallungo e Mauro Tomaselli si allena nella piscina della Pinguino Nuoto di Avezzano. Tra i triathlonisti presenti, anche la campionessa, Beatrice Mallozzi, medaglia d’oro ai mondiali di triathlon 2019 nella prova junior.

“Siamo orgogliosi di ospitare gli allenamenti della nazionale junior triathlon”, ha dichiarato il direttore tecnico della Pinguino, Nazzareno Di Matteo, “questa è la dimostrazione di come lo sport sia volano per il sostegno del territorio, attraverso iniziative che rimettano in moto il comparto economico e turistico di Avezzano e dell’intera Marsica”.