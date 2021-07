TRIATHLON: LA STEINHAUSER SI ALLENA AL CENTRO PINGUINO IN VISTA DELLE OLIMPIADI

A due giorni dalla partenza per le Olimpiadi di Tokyo, la triatleta Verena Steinhauser, si è allenata nella piscina del centro sportivo Pinguino Nuoto di Avezzano. Di ritorno dal nord Italia, la Steinhauser insieme al coach, Simone Mantolini, ha fatto tappa a Rocca di Mezzo per gli allenamenti di bicicletta e corsa, mentre per nuotare ha scelto le vasche della Pinguino.

Partiranno alla volta di Tokyo mercoledì prossimo e Verena sarà una delle tre atlete a portare l’Italia nelle gare olimpioniche di triathlon. “Siamo orgogliosi di aver avuto una sportiva del calibro di Verena nella nostra struttura”, hanno dichiarato la presidente Daniela Sorge e il direttore tecnico, Nazzareno Di Matteo, “è una delle dieci atlete triathlon più forti al mondo e seguiremo lei e gli altri azzurri che saranno a Tokio, a cui va il nostro più grande in bocca al lupo”.