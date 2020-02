“TRIBU’ ANIMALE”. AL VIA LE VOTAZIONI DELLE FOTOGRAFIE

Si è chiuso ieri, 31 Gennaio 2020 il termine per l’invio delle foto.

Da oggi 1 Febbraio 2020 sono aperte le votazioni mettendo un mi piace sulla foto, dureranno fino al 31 marzo 2020.

CLICCA QUI PER VOTARE

LEGGI IL REGOLAMENTO

ORGANIZZATORI

Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è organizzato dalla Redazione de ilfaro24.it , quotidiano online iscritto al Tribunale di Avezzano n° 1/2014.

TEMA

Il concorso è volto alla rappresentazione del mondo animale. “TRIBU ANIMALE” è il tema scelto. I partecipanti sono invitati a liberare la propria fantasia e proporre scatti riguardanti il tema proposto: un cane, un gatto, un cervo, etc…

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di una fotografia da inviare via mail all’indirizzo [email protected] unitamente ai propri dati anagrafici e al recapito telefonico.

Sono esclusi dalla gara i membri della commissione, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.

TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE E DURATA DEL CONCORSO

Sarà possibile inviare le proprie fotografie a partire dalle ore 08:00 del 1 gennaio 2020 fino alle 24:00 del 31 Gennaio 2020, solo ed esclusivamente via mail all’indirizzo [email protected]

Nell’email indicare: Nome e cognome, città di residenza, recapito telefonico, luogo dove è stata scattata la fotografia.

Le foto verranno pubblicate sulla pagina: https://www.facebook.com/ilfaro24.it/

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE

Sono ammesse fotografie b/n e a colori con inquadrature sia verticali sia orizzontali. La risoluzione di ciascuna foto deve essere almeno di 1024 x 800 e in formato JPEG . Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer. Le fotografie dovranno essere inedite. Ogni immagine deve essere titolata. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. Le foto non devono pesare più di 1 MB.

PREMI

Le fotografie vincitrici del concorso saranno premiate con dei buoni, complessivamente del valore di € 300, spendibili presso tutti i centri MediaWorld d’Abruzzo e così divisi:

1° CLASSIFICATO: BUONO DA € 150

2° CLASSIFICATO: BUONO DA € 100

3° CLASSIFICATO: BUONO DA € 50

Tutti gli utenti iscritti a Facebook possono partecipare al contest.

La partecipazione al contest è libera e gratuita. Tutti i partecipanti devono invitare i propri amici a mettere mi piace alla pagina Facebook de ilfaro24.it

VOTAZIONI E VINCITORI:

Verrà richiesto agli utenti di votare con un “mi piace” la loro foto preferita.

I partecipanti, qualora volessero, potranno richiedere ai propri contatti di votare la propria fotografia.

Verranno conteggiati soltanto i “mi piace” alle fotografie caricate all’interno dell’album della pagina “Il faro 24.it” e non quelli nei post condivisi nei profili personali.

Vincerà la foto che entro il termine del concorso avrà raggiunto più “Mi piace” da parte degli utenti di Facebook.

Le votazioni si apriranno il 1 febbraio con la pubblicazione sulla pagina Facebook de ilfaro24 e verranno chiuse il giorno 31 Marzo 2020 alle ore 18.00. Verrà successivamente comunicato il nome del partecipante autore della foto più votata.

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie.

In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto.

Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori.

Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani, animali e sociali.

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO

L’autore delle fotografie ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività connesse all’attività svolta dalla redazione de ilfaro24.it . Ogni autore è

personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza l’organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet e con citazione del nome dell’autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso.

Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della secondo quanto previsto dal Reg. UE 679 del 2016

Il materiale inviato non sarà restituito.

NOTE

Facebook non può essere ritenuto responsabile in caso di problemi. Chiunque partecipi al contest conferma la presa visione della non responsabilità di Facebook. Il contest non è associato, nè gestito, nè sponsorizzato da Facebook. Qualsiasi informazione fornita dal partecipante non sarà moderata da Facebook, ma dal soggetto organizzatore.