TRIBUNALE PROROGATO FINO A DICEMBRE 2023, SIMONELLI: “BENE COSÌ MA NON SIA UN PANNO CALDO, LA BATTAGLIA CONTINUI”

“Apprendiamo che le attività del Tribunale di Avezzano e della Marsica saranno prorogate fino al termine del 2023: non è il risultato sperato, ma rende merito a chi, dal semplice cittadino al Parlamentare, si è adoperato in questi anni, mettendoci la faccia e non tirandosi mai indietro in una battaglia cruciale per il territorio”, queste le parole del consigliere comunale di Avezzano, Presidente della 5a commissione, Nello Simonelli.



“Si può e si deve essere felici per l’ottenimento di questo risultato, frutto di un lavoro corale, ma non ci si può e non ci si deve accontentare: affinchè questa proroga non sia un panno caldo, questi ulteriori mesi di attività devono essere utilizzati per perorare ulteriormente la causa dei presidi di giustizia”, continua.



“Va sensibilizzata ulteriormente la popolazione, facendo comprendere a cosa si andrebbe incontro con la perdita di ciò che oggi possiamo continuare ad avere, stimolando la riflessione collettiva: quanto ottenuto va bene, ma deve essere solamente un primo step”.



“Oggi – conclude – in ogni caso ha vinto la buona politica, quella che si espone per motivazioni nobili di molti e non per interessi particolari di pochi”.