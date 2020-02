TRILOGY, IL NUOVO BAR GIOIELLO DI CELANO

Celano. È stato inaugurato il 28 dicembre scorso alla presenza di Alex Belli e Delia Duran, il Trilogy Exclusive Bar. Da subito ha conquistato il cuore dei suoi clienti. Sicuramente, anche il nome e il logo hanno avuto il loro merito. La storia che li ha ispirati, nasce direttamente dal cuore e dalle emozioni della giovane imprenditrice celanese Adriana Tiberi.

Il locale si presenta come un innovativo Ristobar, capace di coniugare l’idea del classico bar con i nuovi concetti di ristorazione. Un luogo dove i clienti possono contare su un servizio veloce senza rinunciare alla qualità e all’attenzione dei dettagli. Suddiviso su 4 livelli, troviamo al piano terra il bar che con i suoi prodotti top di gamma, è il posto ideale per gustare un buon caffè insieme ad una superba pasticceria.





Al primo piano, invece, c’è la sala dove i clienti possono consumare un pasto in tutta tranquillità e, nelle belle giornate, godere di una vista panoramica coccolati dai raggi del sole. All’ultimo piano, ultimo solo per posizione e non per importanza, troviamo la sala dove la sera si può ballare e divertirsi con musica luci e colori. A rendere più esclusive le serate, la possibilità di gustare drink e cocktail direttamente nel bar presente in sala. Infine, nel piano seminterrato, per i più esigenti, c’è anche la sala slot.