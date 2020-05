TROVATO MORTO IN UN CANALE DEL FUCINO, ERA SCOMPARSO DA GIORNI

Fucino. Il corpo senza di vita di un 35enne, C.V. di Lecce nei Marsi, è stato ritrovato in un canale del Fucino.

L’uomo era scomparso da alcuni giorni, tanto che i famigliari avevano presentato anche una denuncia. Il corpo è stato rinvenuto nel territorio del comune di Pescina dai carabinieri e con l’ausilio di un elicottero del NEC di Rieti.

Al momento non si hanno notizie sulle cause del decesso, indagano i Carabinieri della Compagnia di Avezzano che non escludono alcuna pista.