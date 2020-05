TROVATO MORTO MILIARDARIO RUSSO. AVEVA 3 VILLE IN ITALIA

Il corpo senza vita di Dmitry Bosov, uno degli uomini più ricchi del mondo è stato rinvenuto in una delle sue residenze a Mosca. L’uomo, 52 anni, era proprietario di tre ville in Toscana. L’ultima acquistata a Forte dei Marsi per 18 milioni di euro.