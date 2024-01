A Massa d’Albe, un uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Viveva da solo dopo la morte della moglie. È stato suo figlio a scoprirlo questa mattina, ed ha prontamente richiesto aiuto, ma purtroppo senza successo. L’uomo sembra essere deceduto alcuni giorni fa. Al momento, le cause della morte non sono ancora note, ma si sospetta che sia avvenuta per cause naturali.