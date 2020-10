TRUFFE AGLI ANZIANI CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DEI CARABINIERI “AIUTATECI AD AIUTARVI”

Domenica 18 ottobre 2020, nella Cattedrale della Madonna Del Ponte di Lanciano (CH), al termine della celebrazione della Santa Messa, il Luogotenente C.S. Alfredo BERGHELLA, Comandante della locale Stazione Carabinieri, è intervenuto per rivolgere ai fedeli brevi raccomandazioni sui comportamenti da adottare al fine di evitare che rimangano oggetto di raggiri e truffe. Particolare attenzione è stata data agli anziani che vivono soli, vittime preferite da parte di malintenzionati, sempre pronti ad approfittarsene. L’iniziativa rientra in una più ampia campagna di sensibilizzazione che l’Arma dei Carabinieri sta promuovendo in collaborazione con gli Enti locali e le Autorità religiose rivolta alla tutela delle c.d. “fasce deboli” della popolazione e continuerà nelle prossime settimane con altri appuntamenti nel territorio provinciale.