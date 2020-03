La pandemia globale riguarda anche Gli Stati Uniti. Questa notte ha parlato il Presidente Trump che ha annunciato il blocco degli aerei per e dall’Europa. Ha annunciato sussidi per i lavoratori che devono restare a casa. Accusa l’Europa per non essere stata tempestiva nell’attuar le misure di prevenzione e afferma che i cluster di virus negli Stati Uniti sono stati diffusi da gente Europea. Intanto anche l’attore Tom Hanks è risultato positivo al CODIV 19