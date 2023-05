@TTIVARTE: due giornate dedicate all’arte nel Liceo “Vincenzo Bellisario” di Avezzano

Per l’intera giornata di venerdì 26 e la mattina di sabato 27 maggio, il Liceo Artistico Bellisario di Avezzano realizzerà presso la propria sedela manifestazione @TTIVARTE.

Durante le due Giornate dell’Arte la scuola si trasformerà in un articolato spazio espositivo, con un programma di attività che mostrerà l’Arte in mille sue forme.

Moltissimi gli argomenti trattati, dalle Scienze alla Religione, dalla Matematica alla Storia e alla Letteratura, declinati mediante il linguaggio dell’arte dal talento degli studenti di ogni classe.

Nell’Aula espositiva, nelle aule–laboratorio delle discipline d’indirizzo, nel “Tunnel”, in Aula Magna e in tutte le altre aule, i visitatori troveranno attività laboratoriali, performance artistiche, exhibit tematici, pittura dal vivo, opere multimediali e altro ancora proposto dagli alunni e dalle alunne dei tre indirizzi liceali: Metalli e Oreficeria, Moda, Pittorico e Scultoreo.

Sono circa trenta gli allestimenti proposti, tra cui: la riproduzione scultorea del Bassorilievo della Collezione Torlonia, opere pittoriche in “No To Racism” e “Simbolismo del Fiore nell’Arte”, il lab “L’acqua nella Bibbia”, “Dante a fumetti” con pannelli ispirati all’Inferno e “Novellarte” con fumetti dal Decameron, “Radiant Recycling”, “Sulle ali dell’imperatore”, ciclo di exhibit per l’VIII centenario della distruzione dell’antico castrum di Celano, la moda di “Moulage Artistico”,l’allestimentoplastico “Sistema Solare”, riproduzioni Life casting con Alginato e Bende gessate. Ai quali si aggiungono le rappresentazioni teatrali curate e realizzate da alunni del Liceo Classico Torlonia.

La mattina di sabato 27 maggio l’Aula Magna ospiterà un momento di studio sul progetto “Rivoluzioni d’iDEE” – Il passato che ispira il presente, interpretazione di archetipi dell’archeologia, inserito nel programma di convegni della IV Edizione di “DONNA In” di Primavera. Dopo i saluti del Dirigente Scolastico, Damiano Lupo, e del Primo cittadino di Avezzano, Giuseppe Di Pangrazio, alcuni alunni illustreranno le linee guida di ciascuno degli indirizzi scolastici, mentre la professoressa Stefania Ferella, coordinatrice dei lavori, e il prof. Stefano Taccone cureranno la presentazione del progetto, con il quale si intende educare al patrimonio culturale ed elaborarne i saperi,per realizzare prototipi al fine di allestire un’area espositiva in ambito museale e proporre questi modelli al mercato turistico della zona per la valorizzazione del territorio.

Nel corso delle due giornate si potrà anche visitare l’esposizione delle opere di ARTESIA e assistere la mattina di sabato alla premiazione dei vincitori di questa nuova edizione del concorso scolastico di contaminazione artistico-letteraria, per il quale i ragazzi dei tre corsi di studio hanno reinterpretato il tema della Natura, creando proprie poesie e opere originali.

La giuria del concorso, che ha lungamente lavorato con attenzione, dedizione e competenza, è composta da due commissioni “artistica” e “letteraria”, di cui fanno parte Lea Contestabile, Sandro De Mutiis, Francesco Letta, Emma Pomilio, Alessandra Prospero e il CPS – Centro Produzione Serigrafiche.

Oltre alle tante scolaresche di Avezzano e di altri centri marsicani, il Bellisario sarà ben lieto di accogliere in queste Giornate dell’Arte i giovani di ogni età.