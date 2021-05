TUA AUSPICA CHE VENGA RIPRISTINATA LA PIENA CAPACITÀ DEI MEZZI IN VISTA DELLA STAGIONE ESTIVA E DELLE RIAPERTURE

Giuliante: “Tenuto conto della situazione che sta vivendo l’Abruzzo, che entro poche settimane potrebbe essere in ‘zona bianca’, chiediamo che si rivaluti l’attuale limite di carico al 50 per cento dei mezzi di trasporto pubblico”

I vertici di TUA, azienda di trasporti della Regione Abruzzo, chiedono che venga ripristinata con urgenza la piena capacità dei mezzi in vista delle riaperture delle attività commerciali e dell’avanzato stato della campagna vaccinale.

“Visto che la campagna vaccinale in Abruzzo procede spedita, tanto che i numeri dei contagi sono in netta discesa e già nelle prossime settimane la regione potrebbe finire in “zona bianca”, crediamo che si debba rivalutare, al più presto, l’attuale limite di carico al 50 per cento dei mezzi di trasporto pubblico e tornare così alla normale capacità dei veicoli in modo da far fronte ai flussi generati dalla imminente stagione turistica, dalla prossima riapertura delle scuole a settembre e dal ritorno a regime di tutte le attività economiche” sottolinea il Presidente della TUA SPA Gianfranco Giuliante. “L’Abruzzo si appresta ad affrontare una stagione estiva che, nelle intenzioni di tutti noi, dovrà segnare il definitivo rilancio per la nostra regione, per questo motivo diventa essenziale poter tornare alla normalità, garantendo così a cittadini e turisti un servizio di trasporto pubblico efficiente e puntuale”.

“Da parte nostra – conclude Giuliante – siamo pronti a garantire, come già fatto in questi mesi, la sicurezza sui nostri mezzi in circolazione attraverso una puntuale attività di sanificazione e pulizia”.