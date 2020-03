TUA E LA SOLIDARIETÀ: L’AZIENDA METTE A DISPOSIZIONE DI ENTI ED ISTITUZIONI LA SCORTA DI CANDEGGINA PER IGIENIZZARE

Da domani le sedi di TUA si trasformano in un centro di distribuzione di prodotti a base di candeggina. L’iniziativa dell’azienda unica di trasporto della Regione Abruzzo è rivolta agli Enti e alle Istituzioni che ne faranno richiesta al Servizio Prevenzione e Protezione (chiamando il 085.49601 e facendo riferimento all’ing. Francesco Di Fonzo e al dott. Paolo Galimberti). La candeggina è stata offerta a TUA da Fater, l’azienda pescarese produttrice della linea di prodotto ACE. Oggi Fater ha completato la consegna dei cinquemila litri di prodottoin segno di concreta vicinanza ai cittadini abruzzesi e all’azienda di trasporto in questo momentodifficile per la prevenzione del contagio da Coronavirus. Parte di questo quantitativo di candeggina viene già utilizzato da TUA per le efficaci operazioni di igienizzazione. Per venire incontro anche alle esigenze degli altri Enti e Istituzioni, TUA ha deciso di condividere una parte della donazione con chi ne ha realmente necessità.