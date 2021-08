Tutto Intorno a Noi: il nuovo Magazine su Economia Circolare e Ambiente

Da qualche tempo l’azienda ASM SET s.r.l. non si occupa più “solo” di fornire ai suoi clienti Gas Metano ed Energia Elettrica.

Gli audaci imprenditori hanno messo in moto un progetto editoriale con un focus preciso. Il tema dell’economia circolare agganciato inevitabilmente a quello della natura.

Il progetto nasce dalla sensibilità che l’azienda mostra rispetto alla questione del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale.

ASM SET s.r.l dichiara, a proposito, che la mission aziendale è quella di voler operare “nel rispetto del territorio, della sicurezza e delle esigenze di risparmio energetico”.

Il magazine si trova presso http://tuttointornoanoi.it/ e prende vita dal suddetto intento. Con lo scopo di divulgare e condividere materiale informativo, utile anche nel quotidiano.

Il titolo “Tutto Intorno a Noi”, è stato scelto per ragioni facilmente intuibili. Infatti nel magazine online è possibile informarsi su:

• Food & Green

• Energie Rinnovabili

• Riciclo

• Economia Circolare

Queste le sezioni da cui si accede per approfondire, grazie ai contenuti specifici.

Le sezioni del magazine

Nel blog “tuttointornoanoi.it”, la sezione che riguarda l’economia circolare è considerabile quasi come una macrocategoria dalla quale discendono tutti i temi trattati.

Nella parte Food & Green, si tratta il tema dell’alimentazione. Quindi l’agricoltura e gli stili di “vita verde”.

Si va dalle ricette, all’educazione ambientale, per giungere alle questioni che riguardano la riduzione dei consumi.

Questa è l’epoca della transizione energetica, quindi gli autori hanno a cuore la possibilità di innescare il circolo virtuoso delle sane abitudini.

Nella sezione dedicata alle “Energie Rinnovavabili” vengono messi in evidenza i benefici di cui approfittare, a livello individuale e aziendale, nel caso in cui si scelga l’energia della green economy.

Per la casa, l’automobile o per un’impresa innovativa.

A quanto pare la prospettiva green è quella più auspicabile per il benessere del pianeta e dell’umanità.

Infine, la sezione “Ricicliamo”, in cui anche la mission del blog è davvero esplicita.

Gli stili di vita a cui le persone sono state (troppo) abituate con il boom industriale, ha prodotto letteralmente una incredibile quantità di rifiuti. Con cui spesso ci si trova a fare i conti

Nel magazine, quindi, è possibile trovare alcuni articoli che spiegano come gestire al meglio i rifiuti. E altri in cui vengono suggerite modalità creative per riutilizzare o riciclare gli “scarti”.

Inoltre, vengono chiariti svariati dubbi che possono sopraggiungere rispetto a: dove gettare l’olio usato?… il polistirolo, le mascherine?… e via dicendo.

Perché è così importante dare un’occhiata Tutto Intorno a Noi?

Il messaggio di ASM SET s.r.l e del blog è davvero chiaro e molto attuale.

In effetti, uno degli insegnamenti prioritari da trarre (in particolare in questo momento di transizione dall’economia lineare a quella circolare) è proprio quello che riguarda la spazzatura.

I rifiuti non esistono!

O meglio, non esistono in natura e negli ecosistemi. Ogni scarto viene riutilizzato e valorizzato.

L’uomo, invece, produce tanti e tali rifiuti da far diventare l’argomento dell’immondizia cruciale nella maggior parte del mondo.

Ma una rivoluzione è alle porte, ormai le soluzioni sono a portata di mano.

Dal singolo individuo, ad intere comunità, oggi ci si mobilita per mettere in atto quanto abbiamo appreso dalla scienza e dal progresso umano.

Osservando Tutto intorno a noi, ci si potrebbe accorgere di quale ricchezza e di quante risorse sono a disposizione della vita sulla terra.

La circolarità sembra essere una delle risposte più adeguate ed efficaci ai problemi che il mondo si trova ad affrontare.

Proprio perché non esiste alcuna barriera tra l’uomo e l’ambiente.

Ed in virtu del fatto che esiste una connessione costante, bisogna valorizzarla, tenerla a mente e “attuarla”…nelle azioni quotidiane di ciasuno.