TUTTO PRONTO A CAPISTRELLO PER L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO ARCHIVIO COMUNALE

È prevista per sabato prossimo 5 agosto, alle 11.00, in via Mazzarino l’inaugurazione dell’archivio comunale di Capistrello.

Un importante lavoro di riordino, che ha riguardato sia la parte dell’archivio antico ma anche quella storica – di deposito. A seguito di attenta valutazione ed un’attività complessa, è stato collocato nei vecchi locali della palestra comunale, dove è stato ordinato, catalogato e riunito alla restante documentazione presente in altri ambienti.

Numerose disposizioni legislative enunciano l’importanza della corretta conservazione degli atti, soprattutto per quanto riguarda gli enti territoriali. Gli archivi rappresentano una realtà̀ estremamente dinamica e legata non solo alla dimensione della memoria storica ma ad ogni aspetto della vita quotidiana.

La trasversalità degli archivi fa sì che essi siano al tempo stesso beni culturali ma anche strumenti di efficienza giuridica, amministrativa e operativa caratterizzandoli così in una dimensione poliedrica.

La documentazione esaminata, maggiore di quella prevista inizialmente, ha portato a lavoro finito al riordino e catalogazione di 2659 faldoni di antico e 216 di storico. Sono state circa 25.981 le unità inserite (delibere di giunta, consiglio, lavori pubblici, concessioni edilizie e altro), con apposito programma, in un database consultabile a tutti.

La presentazione al pubblico del nuovo archivio comunale prevede gli interventi de: