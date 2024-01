TUTTO PRONTO PER IL TRADIZIONALE CONCERTO DELL’EPIFANIA – CASALI DI ASCHI  

Si è giunti al tradizionale “Concerto dell’Epifania” che si terrà il 6 gennaio, alle ore 18.00, nella Chiesa della Madonna del Buon Consiglio di Casali di Aschi, frazione di Gioia dei Marsi (Aq).

L’evento, organizzato dal Comune di Gioia dei Marsi, in collaborazione con l’Associazione “Mario Lucci – Musica e Cultura”, avrà come protagonista il MusiCanto Quartet con Ilenia Lucci (soprano), Beatrice Ciofani (violino), Paolo D’Angelo (chitarra classica) e Corrado Morisi (fisarmonica).

Il quartetto eseguirà coinvolgenti brani che toccheranno diverse epoche: dal Rinascimento ai nostri giorni, con colonne sonore e alcuni brani della tradizione natalizia.

Il “Concerto dell’Epifania” nella frazione di Casali di Aschi (Aq), è ormai un appuntamento fisso e tanto atteso dalla popolazione. Ideato da oltre 10 anni, ha visto in scena il soprano Ilenia Lucci già dal suo primo appuntamento.

“Sono molto legata al Comune di Gioia dei Marsi e alla sua frazione, Casali di Aschi, nei quali mi sono esibita in numerose occasioni. Ricordo, con emozione, il primo Concerto dell’Epifania nella incantevole Chiesa della Madonna del Buon Consiglio, che ha, davvero, qualcosa di magico. E poi, le diverse esibizioni in occasione della premiazione del Premio Nazionale di Poesie “Patrizio Graziani”. In particolare, nella premiazione dell’anno 2019, ho ricevuto un prestigioso riconoscimento dalla Regione Abruzzo per la sua attività artistica. L’allora Consigliere regionale Mario Quaglieri mi ha consegnato una targa con la menzione: “Al Soprano Ilenia Lucci per i brillanti successi a livello nazionale e internazionale a dimostrazione della grande professionalità artistica”. Un momento che ricordo ancora con tanta felicità e soddisfazione.”