TUTTO PRONTO PER IL WONDER SUMMER FESTIVAL. QUESTA SERA UN’ONDATA DI ENERGIA IN PIAZZA RISORGIMENTO

Il festival dei giovani promosso dall’Amministrazione Comunale di Avezzano è pronto per regalare un’ondata di musica e divertimento questa sera nella piazza centrale della Città. Tanta attesa per l’inizio della seconda edizione del “Wonder Summer Festival” in programma oggi, sabato 27 luglio, a partire dalle 21 in piazza Risorgimento.

Sono DrefGold, gli Slings e Michelangelo i tre nomi degli artisti principali che animeranno il palco sotto la direzione artistica di Ayoub Haraka e Manuel Santini della Myda Accademy Asd. Oltre a questi headliner, il festival ospiterà anche Cox e Scofield, due artisti emergenti che stanno rapidamente guadagnando popolarità.

DrefGold, noto per il suo stile trap innovativo, è diventato uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana vanta grandi collaborazioni nel panorama italiano. Con brani come “Boss” e “Drip”, ha conquistato il cuore di migliaia di fan, rendendolo un ospite imperdibile del festival.

Slings, un duo che si è già affermato come uno dei più interessanti nel panorama musicale italiano, porterà sul palco brani come “Freaky” e “ABC”. Con il loro sound unico che unisce trap e hip-hop, gli Slings coinvolgono il pubblico con testi freschi e temi attuali, rendendo le loro esibizioni particolarmente coinvolgenti.

Michelangelo, il talentuoso producer dietro grandi successi di artisti come Blanco, Sfera Ebbasta, Geolier, Irama, Rkomi, Lazza e Shiva, porterà la sua maestria tecnica e creatività sul palco del Wonder Summer Festival. Michelangelo ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, contribuendo a creare brani che hanno scalato le classifiche.

Grande entusiasmo per questa iniziativa che rappresenta un’opportunità per i giovani del territorio di potersi esibire in una delle piazze più grandi di Abruzzo. L’evento è totalmente gratuito e tutti sono invitati alla partecipazione.