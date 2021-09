L’incidente è avvenuto poco fa ad Aprilia sulla via Nettunense. Un uomo a bordo del suo scooter ha impattato violentemente contro un’auto e poi è finito sotto le ruote di un’altra auto che procedeva in senso opposto. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma i soccorsi sono stati inutili. Sul posto anche i Carabinieri per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica.