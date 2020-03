ULTIM’ORA – CONSIGLIO DEI MINISTRI, IPOTESI RESTRIZIONI FINO AL 31 LUGLIO E MULTE FINO A 4MILA EURO

NELLE ULTIME ORE GIRA L’IPOTESI DI RESTRIZIONI FINO A FINE LUGLIO

I dati delle ultime ore, parzialmente tranquillizzanti degli ultimi due giorni, dove sono scesi i contaggi ed i morti per coronavirus, non bastano. Il governo Conte si prepara ad una lunga, lunghissima attesa, con l’obiettivo di ridurre i contagi da Coronavirus: come anticipato dal Sole24ore on line, il consiglio dei ministri convocato per oggi alle 14 sta per varare un nuovo decreto legge, basato su due cardini principali.

L’ipotesi di restrizioni è pensato per durare fino al 31 luglio. La bozza “in entrata” del consiglio dei ministri spiega, che il blocco a tutte le attività, che oggi sono ferme, dalle scuole ai musei, passando per gli spostamenti all’interno del paese, potranno essere allungati, o rivisitati, in tutto questo periodo (da qui a luglio) a blocchi di 30 giorni, in base alla situazione corrente. Inoltre, sembrerebbe che verranno inasprite le sanzioni per chi viola il nuovo decreto. ATTENDIAMO DECRETO UFFICIALE CHE DOVREBBE USCIRE A MOMENTI