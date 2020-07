ULTIM’ORA GORIZIA – TRAGEDIA, MUORE BAMBINO DI 12 ANNI CADUTO IN UN POZZO

Era caduto in un pozzo mentre si trovava in gita con il centro estivo

LA tragedia si è consumata questa mattina, in pochi attimi, presso il Parco Coronini di Gorizia. Un bambino di 12 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo della zona. Il piccolo si trovava con il campo estivo, e stava giocando con i suoi coetanei. Non si conosce ancora come il bambino sia precipitato giù , e come il pozzo sia senza barriere di protezione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco per cercare un disperato intervento di salvataggio.

Purtroppo però, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo ormai privo di vita. La cavità in cui era scivolato era profonda oltre 35 metri.

Nella mattinata di oggi, il gruppo di bambini stava visitando la zona verde nel centro di Gorizia, giocando tra di loro. Il piccolo di 12 anni si è allontanato, avventurandosi nel parco. Allertati della sua assenza sono stati avvisate le forze dell’ordine. Dopo l’iniziale speranza, però, i vigili del fuoco hanno tirato fuori il corpo privo di vita. La caduta gli è stata fatale, considerando anche il fatto che il pozzo era secco, senza l’acqua che avrebbe potuto attutire l’impatto