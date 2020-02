L’Allarme è scattato presso la stazione di Lecce per un sospetto caso di Coronavirus sul treno arrivato da Roma alle 21 di questa sera. I passeggeri sonon trattenuti sulle carrozze, il piazzale della stazione è presidiato da pattuglie della polizia e alcuni agenti sono saliti sulle a bordo protetti da mascherine alla ricerca di un viaggiatore. Non è ancora chiaro se l’uomo stesse rientrando da un viaggio in Cina.