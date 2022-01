Un anno fa la tragedia del Velino: domani alle 16,30 Avezzano rende omaggio ai suoi concittadini

Lunedì 24 gennaio, in occasione della ricorrenza della tragica morte degli avezzanesi Gianmarco Degni, Gian Mauro Frabotta, Tonino Durante e Valeria Mella, l’amministrazione comunale ha voluto ricordare gli “Angeli del Velino” con una commemorazione che avrà luogo alle ore 16,30 presso “Largo dei caduti dei vigili del Fuoco” in via Aldo Moro alla presenza delle autorità civili, religiose e militari. “La cerimonia – sottolinea il vicesindaco Domenico Di Berardino- sarà aperta da un momento di preghiera guidato da Sua Eccellenza rev.ma Mons. Giovanni Massaro e si svolgerà nel rispetto delle regole che, a causa della grave pandemia in corso, impongono la garanzia della distanza interpersonale evitando ogni forma di assembramento”.

Sempre in considerazione del particolare momento pandemico, sulla pagina social del comune si potrà seguire la diretta della Santa Messa di suffragio delle 17,30