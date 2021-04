UN CANE DI RAZZA ALANO ASSALE UNA BAMBINA DI 2 ANNI: E’ RICOVERATA IN GRAVI CONDIZIONI IN OSPEDALE

E’ ricoverata in gravi condizioni all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce una bambina di 2 anni di Fasano che ieri sera, martedì 20 aprile 2021, è stata aggredita dal cane di famiglia, un alano, nel giardino della casa di campagna che si trova a Fasano.La bambina avrebbe riportato forti contusioni su addome, schiena e gambe. L’animale non aveva mai dato, in precedenza, segni di aggressività. I carabinieri di Fasano stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti coordinati dal pm di turno della procura di Brindisi, Alfredo Manca. La bambina è ricoverata presso il reparto di Chirurgia pediatrica. La prognosi è riservata.