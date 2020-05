UN FORTE BOATO, POI L’ESPLOSIONE DELLA FABBRICA, UN MORTO E DUE FERITI

È successo ad Ottaviano (NA), una fabbrica che lavora materiale plastico è esplosa generando una nuvola di fumo visibile da chilometri di distanza. Si tratta della Adler Plastica, una multinazionale che progetta e commercializza componenti per il settore dei trasporti. Secondo una prima ricostruzione, nell’esplosione un operaio ha perso la vita e altri sarebbero gravemente feriti. Sul posto stanno lavorando, per domare le fiamme, 25 autobotti dei Vigili del Fuoco. Diverse le ambulanze per soccorrere i feriti. In via precauzionale, le Autorità competenti, hanno invitato i residenti del posto, a tenere chiuse porte e finestre.

fonte: Napoli Today