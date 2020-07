UN INTERA COMUNITÀ SCOSSA PER LA MORTE DI PATRIZIO.

Foto by Terre Marsicane

Civitella Roveto, (AQ). L’intera comunità della Valle Roveto è affranta dal dolore per la morte di Patrizio De Blasis, il giovane motociclista deceduto domenica in un incidente stradale. Difficile rassegnarsi davanti ad una tragedia del genere. Patrizio lavorava in un’azienda di Capistrello, i suoi colleghi lo ricordano per la sua educazione, gentilezza e disponibilità. Anche un suo ex datore di lavoro ha speso parole piene di affetto e commozione, evidenziando tutte quelle che erano le qualità che contraddistinguevano Patrizio De Blasis.

Fonte: Terre Marsicane