UN MARSICANO, JACOPO SIPARI VINCE L’OSCAR DELLA LIRICA COME MIGLIOR DIRETTORE D’ORCHESTRA

Verona. La Fondazione Verona per l’Arena dal 2010 premia gli artisti del mondo della lirica. I suoi premi sono equiparati agli Oscar del cinema e tra i vincitori delle edizioni precedenti si annoverano nomi del calibro di Luciano Pavarotti, Franco Zeffirelli e Giovanni Allevi. Quest’anno, nell’ottava edizione, il Premio Speciale Golden Opera per la New Generation, è stato conferito a Jacopo Sipari di Pescasseroli per essere uno dei più promettenti giovani direttori d’orchestra del firmamento operistico italiano.

Il 35enne Jacopo Sipari vanta, nonostante la giovane età, un curriculum di tutto rispetto. Ha studiato Pianoforte, Composizione Sperimentale e Canto Lirico presso il Conservatorio di musica “A. Casella” di L’Aquila. Già direttore principale della Fondazione Festival Pucciniano, è direttore artistico e fondatore del Festival dell’Opera lirica italiana “Opera Viva” in Azerbaijan, del Festival Internazionale di Mezza Estate – Tagliacozzo Festival.

Vanta anche collaborazioni con Star nazionali ed internazionali della musica leggera come Ivana Spagna, Antonella Ruggiero, Anastacia e Amii Stewart.

È inoltre avvocato del Foro di Roma e il più giovane avvocato del Tribunale Apostolico della Rota Romana in Vaticano.











Michele Rossi