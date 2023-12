UN MIX DI CULTURA, MUSICA, LABORATORI PER I PIÙ PICCOLI E SPETTACOLI PER ACCOMPAGNARE LE FESTE DI NATALE DI AVEZZANO

Si è partiti già dal 2 dicembre scorso, con i primi eventi. Attesissima l’accensione dell’abete alto sei metri di Piazza Risorgimento in compagnia del comico lombardo, re dei cinepanettoni, Massimo Boldi. Il 3 gennaio, il racconto musicato dedicato a Dante, Silone e a Celestino V, ispirato al lavoro editoriale del giornalista Angelo De Nicola

È stato il comico e attore lombardo Massimo Boldi, super ospite di quest’anno della Festa dell’Immacolata, a lanciare, in verità, il nuovo slogan natalizio per Avezzano, che è stato colto al volo dall’Amministrazione comunale: vacanze di Natale in città, cosa fare? Proprio in questi giorni, infatti, è stato definito e completato il calendario-eventi, che verrà presentato ufficialmente l’otto dicembre, dal palco di Piazza Risorgimento. La rassegna artistica del Natale avezzanese si è aperta con la raffinatissima esibizione di Sergio Cammariere, il 5 dicembre al Teatro dei Marsi, nell’ambito del Marsi’n Jazz, accompagnato dai musicisti Daniele Tittarelli al sax, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria.

Tra concerti, esibizioni, laboratori e spettacoli musicali, spicca la 23esima edizione del Concerto in Cattedrale, organizzato anche quest’anno dall’associazione Harmonia Novissima, punto di riferimento culturale in Abruzzo. Il cantautore napoletano Gigi D’Alessio farà una doppia tappa in città, le sere del 14 e del 15 dicembre: biglietti a ruba sin dalla prima ora. Questa sera, imperdibile il concerto al Teatro dei Marsi dell’artista Piero Mazzocchetti, talentuoso tenore abruzzese ‘figlio’ di Sanremo, che si esibirà in occasione della nona edizione del “Galà della Lirica”, evento a scopo benefico. Il 9 dicembre, invece, è in programma lo spettacolo musicale dell’Eco scuola di canto nella piazza principale, per continuare poi, il 10 dicembre, con l’oramai immancabile appuntamento col Concerto al Castello Orsini dedicato ad Alessandro Giancarli e alle vittime della strada: una pagina artistica di risveglio delle coscienze, doverosa e sentita. Il 2 dicembre scorso, l’avvio del calendario-eventi con i Canti Gregoriani intonati all’interno della Chiesa parrocchiale di San Sebastiano, a Paterno.

“In questa rassegna natalizia, – spiega l’assessore Pierluigi Di Stefano – c’è davvero di tutto, grazie ad un perfetto lavoro di squadra e con la sapiente guida del sindaco Giovanni Di Pangrazio. Abbiamo cercato di non lasciare alcun giorno scoperto e privo di eventi, proprio per dare una continuità alle feste e agli attimi di gioia. Natale significa calore e umanità, ma anche allegria, spensieratezza e voglia di stare bene con i propri cari nella propria città. Il 15 dicembre, le piccole voci di Natale si esibiranno a Piazza Risorgimento, mentre, nello stesso giorno, all’interno della Chiesa di San Rocco, l’associazione culturale musicale Antecedente X terrà il concerto ‘Musica e Parole’. Per questo Natale 2023, un ingrediente fondamentale sarà proprio quello della cultura, con la presenza del giornalista Angelo De Nicola, che sarà la voce narrante, il prossimo 3 gennaio, del reading ‘Il perdono nutre il mondo’, ideato dalla pianista e direttrice artistica Sara Cecala, con la partecipazione di ‘Nduccio”.

“I bambini – aggiunge la consigliera comunale Federica Collalto – saranno al centro delle nostre attività anche per questo calendario-eventi, con il ritorno dell’edizione winter di ‘Avezzano Bimbi’, che sarà in scena a Piazza Risorgimento dal 15 al 20 dicembre. Immancabili i laboratori natalizi, la presenza di Babbo Natale, delle mascotte e delle fiabe sotto l’albero”.

Il calendario di Natale di Avezzano vuole essere da un lato un’occasione di intrattenimento e socializzazione, ma, dall’altro, anche una finestra di ossigeno per il tessuto economico cittadino. Non a caso, le manifestazioni andranno a coinvolgere diverse aree della città, comprese le frazioni, proprio per permettere ad ogni angolo di Avezzano di festeggiare i giorni natalizi con la stessa attenzione da parte dell’amministrazione comunale. Ad Antrosano, il 23 dicembre, è in programma il Concerto di Natale, mentre, ad esempio, a San Pelino i mercatini delle feste saranno i protagonisti il 23 e il 24 dicembre prossimi. Per il 30 di dicembre, è in agenda la Conferenza ‘La via dell’amicizia’, presso il Santuario della Madonna del Silenzio, che si abbinerà ad un altro momento culturale da vivere in città, quale quello della Conferenza ‘Tradizioni Popolari ed Etnomusicologiche nella Marsica’, in programma il giorno precedente, venerdì 29 dicembre. L’amministrazione, per questo periodo di festa, sostiene e patrocina anche tutte le iniziative proposte dalla Pro Loco di Avezzano, che vanno dalla Mostra d’arte dell’Unicef (7-10 dicembre) ai Racconti sotto l’Albero, ovvero favole natalizie per i bambini da leggere e interpretare presso le scuole primarie Mazzini, Collodi-Gandin, Cianciusi e Pomilio, dal 18 al 20 dicembre. Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, il calendario-eventi concluderà con il Concerto di Beneficenza al Castello Orsini.